Un GPS per trobar cotxes, bicis, maletes... i fins i tot excrements

“El nostre negoci és localitzar coses que es mouen, sobretot si són valuoses”, explica Ricard Soler, el fundador d’Atlantis IT. En efecte, aquesta empresa barcelonina ha dissenyat una plataforma que permet monitoritzar la gestió operativa dels parcs de bicicletes, és a dir, controlar i obtenir informació de serveis com ara el Bicing de Barcelona.

Localitzar bicicletes, però, és només una de moltes sortides que han trobat al seu producte. “Tenim una trajectòria de més de 15 anys, però com a Atlantis IT hi som des del 2014”, explica Soler, que afegeix: “Fa anys que treballem junts desenvolupant aquest projecte i el volem aplicar a molts altres nínxols de mercat”, avança aquest empresari. “No només ens proposem localitzar i monitoritzar bicis, cotxes o camions, que és en el que tothom pensa, sinó tot allò que és mòbil -explica-, com motocicletes, bestiar, contenidors, caixes, maletes, embarcacions o fins i tot persones”.

Per unir el seu coneixement amb les necessitats del mercat, Atlantis IT es va posar en contacte amb el centre tecnològic Eurecat: “Nosaltres havíem desenvolupat una aplicació més centrada en particulars, però ara ja estem pensant a escalar el negoci; ells ens ajuden en l’anàlisi de les dades i a desenvolupar i adaptar el nostre producte segons les necessitats reals del mercat, és a dir, al que demanen les empreses”.

Entre aquestes necessitats hi ha una plataforma perquè els pastors trobin les seves ovelles sense sortir de casa: “Sempre n’hi ha una que es perd, d’aquesta manera ja no els passarà”, fa broma Soler, que té més idees: “També hem detectat que la contaminació dels aqüífers a causa dels purins és un gran problema mediambiental, i la Generalitat obliga a registrar què es fa amb aquests residus -explica-. Fins ara això es feia de forma manual, amb llibres; nosaltres volem controlar el moviment dels purins tecnològicament: com es recullen, per on circulen i on s’aboquen”, explica.

Aquest empresari té clar que el negoci dels GPS o localitzadors ha d’oferir més serveis a banda del seguiment d’un objecte que es desplaça. Per això ara s’ha centrat també a aportar i traslladar dades que donin una informació addicional al propietari. “En el cas de les flotes de motos de lloguer elèctriques, per exemple, podem tenir-les controlades i, a més, saber quan s’han de carregar o quanta bateria els queda”, explica.

De fet, el sector de la mobilitat és “una gran opció de futur”, assegura Soler, que ja s’ha posat en contacte amb l’Ajuntament de Barcelona. “Estem participant en un projecte europeu en què Barcelona serà una de les ciutats pilot, i el consistori n’està al corrent, hi està implicat i ens dona accés a dades que nosaltres, a la llarga, els retornarem millorades”, avança.

Aquesta pime de deu treballadors sap que la competència és forta, però juga les seves cartes de proximitat i capacitat d’adaptació: “Hi ha competidors potents a Europa, com Tom Tom, que gestionen flotes, són molt potents i molt grans; a més, tenen marca, tenen pulmó econòmic i no podem ni lluitar contra ells -admet-. Però nosaltres ens diferenciem pel servei de proximitat i també en el fet que com que som petits som més àgils en un sector que canvia molt ràpidament”, explica Soler.

L’empresa va engegar amb 60.000 euros de capital propi i ha seguit funcionant amb préstecs bancaris, “i alguna subvenció d’Acció i el departament de Cultura”, diu l’empresari, que assenyala que Atlantis IT intenta fer bona part dels seus projectes fomentant la llengua catalana. L’any passat van facturar 600.000 euros i van guanyar-ne 50.000. Atlantis IT tampoc es posa fronteres: “Tenim projectes a Colòmbia, l’Argentina, Perú, Xile, el Regne Unit i l’Àfrica; internacionalitzar costa molt -admet aquest empresari-, però no deixem d’intentar-ho”.