Difunts que contaminen cada cop menys

L’any 2015 EL cementiri de Roques Blanques va rebre el premi Respon.cat pel seu programa de conservació del medi ambient i la fauna. L’any següent, el cementiri del Prat de Llobregat va ser un dels quatre finalistes dins la categoria de millor iniciativa ambiental a nivell espanyol, en un concurs que organitza cada any la revista Adiós Cultural. Que aquestes instal·lacions hagin sigut reconegudes dins aquest àmbit no és casualitat. Tots dos cementiris estan gestionats per la funerària Àltima, que ofereix els seus serveis a més de cent centres arreu de Catalunya.

Àltima va ser la primera empresa del sector que va encarregar un estudi a Inèdit -un spin-off de la UAB- per avaluar la seva empremta de carboni en tots els seus recintes. Va iniciar aquesta pràctica l’any 2014 i des d’aleshores segueix recollint dades. Júlia Martínez, una de les persones responsables de l’estudi, assegura que “un estudi com aquest és el primer pas per disminuir l’impacte ambiental”.

Els primers anys en què s’ha dut a terme l’estudi s’ha arribat a la conclusió que el transport dels treballadors als centres i el consum energètic de les instal·lacions són els aspectes amb més incidència en el medi ambient. Davant d’aquesta situació, Àltima ja ha adoptat algunes mesures. Actualment compta amb tres vehicles fúnebres 100% elèctrics i pretén doblar aquesta xifra al llarg d’aquest any. També aconsella als familiars que dipositin les cendres en recipients biodegradables si els volen enterrar, i vora un 70% dels taüts de la companyia són ecològics -estan fets amb fusta natural i estan lliures d’elements metàl·lics-. “Estem fent tot això de forma altruista -diu Alfonso Galdo, responsable de medi ambient d’Àltima-. De fet, ara mateix aquestes accions no ens beneficien econòmicament”, explica Galdo.

Segons el registre mercantil, Àltima va facturar 28,5 milions d’euros l’any 2015, l’últim exercici disponible. D’aquests, un 5% es destina cada any a projectes relacionats amb el medi ambient -vora 1,5 milions d’euros anuals.

Un dels cementiris de referència dins l’empresa és el del Prat de Llobregat. Situat just al costat de l’aeroport del Prat i a uns 300 metres del delta del riu Llobregat, és un recinte “de gamma mitjana-alta pel seu volum”, segons explica Joan Ventura, portaveu i cap de cementiris Àltima. La seva proximitat amb un espai natural protegit representa una oportunitat ideal per actuar en la línia ecològica de la companyia.

“Un dels problemes més grans és que l’aigua permet la superpoblació de mosquits”, diu Galdo. Davant d’aquesta situació, el cementiri va decidir instal·lar fa un parell d’anys unes caixes de fusta que s’han convertit en nius per als ratpenats. Aquests mamífers són depredadors naturals dels mosquits i impedeixen que els mosquits puguin reproduir-se al delta del Llobregat. A més, són animals nocturns i per tant no afecten el dia a dia dels serveis funeraris.

De cara a aquest any també està previst que el cementiri destini una hectàrea de superfície sense urbanitzar ni enjardinar a plantar-hi vegetació amb espècies autòctones i introduir-hi diferents insectes, com ara papallones.

Malgrat que els ingressos han disminuït lleugerament en els últims anys, “la gent comença a demanar serveis que altres empreses no tenen”, assegura Joan Ventura. Des de l’empresa calculen que es necessitaran entre sis i set anys perquè els canvis implementats comencin a fer efecte, tant a nivell ecològic com econòmic. Tot i això, l’aposta d’Àltima és ferma. Com assegura Ventura: “Si fem les coses bé, les famílies ens escolliran”.