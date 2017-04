Cinc passos i dos consells per muntar una botiga ‘online’

EL volum de vendes online a Espanya va superar els 20.000 milions d’euros el 2015 (l’últim any del qual hi ha registre oficial). Aquesta xifra representa més del doble del que es va facturar el 2011 i multiplica per deu les xifres del 2005. Més de 27 milions de ciutadans -el 80% dels que tenen entre 16 i 74 anys- accedeixen cada dia a internet, segons l’informe La societat de la informació a Espanya, de Telefónica. I a tot el món ja hi ha 3.200 milions d’usuaris, segons el Banc Mundial, cosa que converteix internet en un mercat potencial de clients que cada vegada més pimes volen aprofitar. Aquesta plataforma, però, té particularitats que cal tenir en compte.

“És molt més barat, però les pimes que volen vendre per internet han de tenir molt en compte l’exclusivitat; si tenen un producte diferenciat és gairebé obligatori que utilitzin internet”, explica el professor de màrqueting digital d’Esade Franc Carreras, que afegeix: “Si per contra no tens un producte o servei diferenciat i ets un intermediari, prepara’t, perquè tindràs una competència molt més ferotge que als canals tradicionals”. Els experts coincideixen que muntar un negoci en línia no és el mateix que fer un blog o una pàgina web. ¿Quina és la millor manera, doncs, de muntar una botiga online? Hi ha cinc passos clau que segons Andreu Bru, director del departament d’innovació i tecnologia de Pimec, són bàsics.

1.

Fer un pla de negoci. “Fer-ho d’una altra manera seria començar la casa per la teulada”, diu Bru. Estudiar la competència, calcular la rendibilitat, els recursos, les debilitats i les fortaleses és -com en qualsevol altre negoci- la base per no perdre-hi diners.

2.

També cal controlar les qüestions logístiques, com ara definir com s’entregaran les vendes: “No pots utilitzar el mateix servei de missatgeria si vens sabates que si vens un producte fresc -argumenta Bru-. També és important controlar els estocs necessaris”.

3.

En tercer lloc, muntar una botiga online també passa per establir un pla de màrqueting per posicionar correctament l’empresa a internet. “L’error més comú és pensar-se que a internet no es paga res, i el màrqueting no és gratis”, alerta Carreras.

4.

Un cop organitzada aquesta base, la patronal de la petita i mitjana empresa recomana definir la part tècnica: en quin servidor s’allotjarà la botiga, fer el disseny de la pàgina i triar el CMS (el sistema de gestió de continguts). “Qualsevol pot obrir una botiga a Shopify d’una manera tan fàcil com obrir un perfil de Facebook”, explica Carreras, però Bru recomana posar-se en mans de professionals: “Tothom pot escriure una definició d’un producte, però hi ha professionals experts que marquen un tret diferencial i saben com captar els clients”. Les qüestions tècniques són claus perquè el client tingui una bona experiència de compra i que la botiga sigui capaç de gestionar correctament les comandes que rep: “El pitjor que et pot passar amb una botiga online és que el client no rebi el producte a temps o que no fos el que esperava”, assegura l’expert en pimes digitals Andreu Bru.

5.

L’últim pas és decidir el sistema de pagament que l’empresa posarà a disposició dels seus clients. Les fórmules més comunes són els pagaments amb targeta bancària o sistemes internacionals com PayPal, però també es fan servir fórmules com les transferències bancàries. “Tots els bancs tenen passarel·les de pagament, amb costos molt baixos, i aquest sol ser el sistema més habitual a Espanya”, explica Bru.

El cost de posar en marxa una botiga virtual va des dels zero euros (sense comptar amb professionals) fins als 1.500 o 2.000 euros si es compta amb l’ajuda d’experts. Per als que s’atreveixin a tirar-ne endavant una Carreras, especialista en màrqueting digital, dona dos consells: “Abans de començar a vendre que facin una prova sense productes amb la versió més bàsica del que vols vendre per mesurar si interessa a la gent, és a dir per veure si fan clics. L’altre consell, que alhora implica l’error més comú, és no descuidar l’atenció al client -explica Carreras-. Tots volem notar que hi ha algú a l’altre costat, ens dona confiança”.