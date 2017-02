Bolígrafs xinesos amb logotips de tot el món

Les empreses continuen apostant pel màrqueting promocional per crear marca i arribar al client. Segons les dades del sector, bolígraf, tasses i tot tipus de gadgets amb el logotip d’una empresa s’emporten el 23% de la despesa publicitària de les empreses que no va als canals tradicionals (bàsicament mitjans de comunicació i publicitat exterior). De fet, les empreses espanyoles van invertir el 2015 1.521 milions d’euros en màrqueting promocional, un 9,4% més que el 2014.

Davant d’aquest comportament del mercat, un català que viu a la Xina, Enric Marimon, va decidir tirar endavant Pongomilogo. Una companyia que importa productes promocionals fets al gegant asiàtic i els personalitza per al client. El creixement ha sigut exponencial. El 2016 va facturar 1,5 milions, el triple que l’any anterior, i per aquest any espera quadruplicar-ho i arribar als 6 milions d’euros.

Una part de l'èxit és l’expansió que permet l’ús de les noves tecnologies. L’any passat ja va començar la internacionalització posant en marxa Avecvotrelogo.fr, la filial francesa, i ja es prepara per fer el salt al mercat britànic i a l’italià. Enric Marimon, fundador i conseller delegat de la companyia, vol repetir en aquests mercats l’èxit que ha tingut a França, on en només sis mesos va facturar mig milió d’euros.

La clau del negoci és l’especialització de les diferents parts de la cadena. Les compres es fan a Xangai, on viu Marimon i on té altres empreses, i així pot tractar de ben a prop amb els proveïdors i assegurar les qualitats i el servei. El centre neuràlgic és a Cornellà, on es tanquen les operacions i es fa la promoció. I la tecnologia, clau en el negoci, es treballa a Alemanya. Des de Dresden es controlen aspectes bàsics per al negoci, des de les tècniques de posicionament a internet per aparèixer en primer lloc quan un possible client busca els productes, fins a la part transaccional i de pagament.

Tenir la base a l’àrea de Barcelona té alguns avantatges per lluitar en aquest mercat, on el marge per producte venut és molt reduït, de vegades de només uns cèntims. “El negoci no pot ser rendible si no estàs ben posicionat en els cercadors”, assegura Marimon, que també reconeix que ser a Barcelona permet captar talent a un cost més reduït que en altres llocs d’Europa i, per tant, oferir uns preus més baixos que els competidors.

Ja que el negoci és virtual, la tecnologia és molt més important que la ubicació física. Això ha permès atacar el mercat francès des d’una oficina virtual a París, i el mateix sistema es pensa utilitzar per entrar a Itàlia i el Regne Unit.

Per impulsar la part tecnològica de la companyia, Marimon compta amb el seu soci, KSI International, una empresa alemanya líder al seu país en la venda online de regals promocionals. Marimon destaca la importància que tenen per a les empreses aquests regals promocionals. Els manuals del sector indiquen que el 25% dels consumidors compren una marca si abans han rebut un regal promocional de l’empresa. A més, la flexibilitat de treballar per internet i disposar d’estocs ofereix al client la possibilitat de fer tirades molt curtes, un avantatge competitiu respecte a les grans empreses del sector, que demanen una comanda mínima més elevada. Això també permet fer promocions per a actes molt concrets, com una convenció o un congrés, sense grans despeses, explica Marimon.