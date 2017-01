El vostre lloc de treball també perilla

Els taxistes del món són tan combatius amb serveis com Uber i Lyft perquè consideren, amb raó, que les administracions públiques els van estafar cobrant-los una llicència i ara permeten que la competència de conductors sense acreditar amenaci el seu lloc de treball. Però tampoc tenen garantida la feina els conductors adscrits a les noves plataformes, ja que figuren entre les empreses que inverteixen més a crear sistemes de conducció autònoma, amb l’objectiu gens dissimulat d’acabar prescindint dels xofers humans. El transport de mercaderies està molt més a prop d’arribar-hi: les rutes per carretera entre centres logístics són més fàcils d’automatitzar que els trajectes urbans, i un tràiler sense camioner no s’ha d’aturar per descansar.

Tampoc tenen gaire clar el futur els milions de persones que treballen al comerç: l’experiment d’Amazon amb la botiga automàtica de conveniència a Seattle posa en qüestió la feina dels milions de persones que ens atenen a les caixes dels supermercats. I ara el comerç electrònic dona feina a més repartidors, però la mateixa Amazon ja ha lliurat els primers paquets amb drons al Regne Unit. Ni tan sols estan garantides les feines que es consideren més vinculades al coneixement. Als serveis d’atenció al client triomfen les aplicacions que fan mecànicament el que abans s’encomanava a teleoperadors. Advocats? L’asseguradora japonesa Fukuoku substituirà 34 inspectors de reclamacions per la intel·ligència artificial Watson d’IBM, i un algoritme de tres universitats anglosaxones ja és capaç d’endevinar el sentit del 80% de les sentències del Tribunal Europeu de Drets Humans. Metges? L’anàlisi automàtica d’imatges mèdiques proporciona diagnòstics d’una precisió inquietant. Periodistes? Les agències d’informació econòmica ja redacten amb robots les notes sobre resultats empresarials. Naturalment, aquestes innovacions no es desplegaran uniformement, però sí molt més ràpid del que pensàvem. Sigui quina sigui la seva feina, jo m’aniria interessant per la part que una màquina encara trigarà a fer. Benvingut al 2017.