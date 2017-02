El tancament d’un local de la Baguetina

Ha tancat. Després de la cara (pel que ha costat l’exposició) estàtua de Franco decapitat, el Born ha expulsat també la botiga de la Baguetina Catalana. Realment es feia dir Le Gourmet Delicate’s, una definició que sembla sortida d’un conte dels Germans Grimm. No podrem, doncs, comprar caganers i pares Noel estil Gaudí (en qualsevol època de l’any), o un dels seus entrepans, que s’han fet famosos a TripAdvisor. Respecto l’esforç i la feina d’aquesta gent. Penseu que obrien 24 hores al dia sense vendre res! El seu tancament demostra que la humanitat ha progressat en tema de gustos i que l’esforç educatiu global té resultats. Si volen fer un local que tingui èxit agafin exemples a escala internacional. Jo, per exemple, estic enamorat de la cadena britànica Pret a Manger, i estic segur que un model semblant funcionaria. En fi, em sap greu pels empresaris que hi ha al darrere i, al mateix temps, estic content perquè he recuperat la confiança en la humanitat. Tot i l’elecció de Donald Trump.