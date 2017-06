On són els diners del negoci digital?

Secretament, molts dels emprenedors que decideixen buscar-se la vida en el món digital s’emmirallen en les empreses de més èxit, uns amb aspiracions d’emular-les i altres somiant ser comprats per alguna d’elles. A tots els pot ser d’utilitat una anàlisi de les magnituds principals del quintet FAMGA (la sigla de Facebook, Apple, Microsoft, Google i Amazon), que domina aclaparadorament el sector tecnològic. Un criteri possible per ordenar-les és la capitalització borsària, i aquí domina Apple: val 804.000 milions de dòlars. La segueixen Alphabet/Google, amb 651.000 milions; Microsoft, amb 536.000; Amazon, amb 455.000, i Facebook, amb 434.000. Si es considera el volum de facturació, el fabricant de l’iPhone també guanya per golejada: 216.000 milions de dòlars en l’exercici passat. La segueix Amazon (136.000 milions), el holding Alphabet, que inclou Google (90.000), Microsoft (85.000) i Facebook (28.000). El més interessant és la procedència d’aquests ingressos en cada cas: la majoria de les vendes d’Apple són de maquinari (només l’iPhone ja suposa un 67%), mentre que un 97% del que factura Facebook (i un 88% de Google) correspon a la publicitat. Les vendes de productes són un 72% de les vendes d’Amazon, i Microsoft obté un 59% dels ingressos amb el programari (Windows és un 9%, Office un 28% i els servidors més el núvol, un 22%).

A Visual Capitalist han fet un exercici revelador amb aquestes dades: agrupar les línies de negoci dels cinc gegants. El que dona més diners és el maquinari: els dispositius d’Apple més les Xbox i Surface de Microsoft sumen 197.000 milions de dòlars, un 36% de la facturació total de FAMGA. Darrere hi trobem el comerç electrònic: les vendes d’Amazon i el seu contingut audiovisual suposen un 22% del total agregat. I els serveis publicitaris de Google, Facebook i Microsoft són un 20%. Entre aquestes tres grans categories acumulen un 76% del negoci. Penseu-hi si teniu intenció de dedicar-vos a alguna de les altres.