El lideratge d’Apple en ‘smartphones’

L’ensopegada de Samsung amb l’incendiari Galaxy Note 7 ha facilitat que Apple pugui presumir de ser la marca que va despatxar més smartphones al món durant l’últim trimestre fiscal: 78,3 milions d’iPhones, un 5% més que l’any anterior i per sobre dels 77,5 milions que el seu gran rival coreà va vendre en el mateix període. Cal recordar que el calendari de llançaments de producte d’Apple l’afavoreix, perquè és l’única gran marca que renova cada any la gamma just abans de la campanya de Nadal, tradicionalment la més activa del sector. I també que en el conjunt de l’any 2016 Samsung encara va vendre molts més telèfons intel·ligents (309,4 milions, diu Strategy Analytics) que Apple (215,4 milions). Però amb els resultats trimestrals -que registren un preu mitjà de l’iPhone més alt que mai, 695 dòlars, i demostren l’encert d’haver tret les variants Plus del telèfon- n’hi ha hagut prou per excitar els inversors, i la cotització de les accions d’Apple torna a acostar-se al seu màxim històric.

Els mateixos resultats trimestrals, en canvi, mostren el declivi de l’iPad: Apple en va vendre 13,08 milions d’unitats, un 19% menys que l’any abans, i va facturar un 22% menys per aquest concepte. També han caigut les vendes de la categoria “Altres”, que agrupa tots els productes que no són ordinadors, telèfons o tauletes, com per exemple el rellotge Apple Watch, tot i que el conseller delegat, Tim Cook, asseguri que n’han venut una quantitat rècord.

És en aquest context que cal considerar alguns dels moviments més recents d’Apple: l’acord amb el govern de l’Índia per fabricar iPhones allà, probablement per compensar la caiguda de vendes a la Xina; el desenvolupament d’un xip ARM propi que complementi els processadors Intel dels MacBook per revifar la gamma de portàtils, i l’ingrés de l’empresa en una aliança per regular l’impacte ètic i social de la intel·ligència artificial, aliança on ja hi havia Google, Facebook, Amazon i Microsoft.