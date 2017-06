La indústria dels refugiats a Itàlia

Article interessant d’Enrico Verga a Il Sole 24 Ore, diari econòmic de referència a Itàlia. S’hi parla dels immigrants, dels refugiats. I des d’un punt de vista exclusivament monetari.

505.478 persones en els últims tres anys. 50.207 del gener al maig del 2017. El cost previst per l’administració pública per al 2017 és de 4.600 milions d’euros. Si recordem l’última maniobra pressupostària important, podem comparar els 4.600 milions amb els 1.900 dedicats a pensions, els 4.500 del pla d’habitatges i els 7.000 (en set anys) dedicats als problemes hidrogeològics (Itàlia és terra de terratrèmols) i extreure’n una conclusió clara: els immigrants s’han tornat una part important de l’economia del país, una veritable indústria. I més si hi afegim les ONG i organitzacions privades. Fins i tot la Màfia (millor en minúscula, màfia) ho ha entès i s’ha infiltrat en molts centres d’acollida. Un d’ells és el de Capo Rizzuto, el segon més gran d’Europa, situat a Roma. Ara, no sé com acabar aquesta columna. El tema és tan delicat...