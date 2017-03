La factura de l’internet de les coses

Si al MWC ha quedat clar que les tecnologies per connectar objectes són encara incipients no és només per la diversitat de xarxes disponibles, fins al punt que les operadores tenen a l’abast tres variants diferents de LTE/4G. També s’ha notat per la dificultat dels proveïdors de connectivitat de posar preu al servei: els models de negoci són tan nous que no hi ha precedents en tarifes. Per exemple, si el client és una distribuïdora d’aigua, pots cobrar-li una quantitat mensual o anual per cada comptador connectat i anar ajustant el preu. Però si és un fabricant de maletes que vol afegir funcions de localització als productes ja és més difícil, perquè els consumidors només et pagaran quan els hi comprin, però esperaran disposar del servei durant tota la vida útil de la maleta.

Per ara, qui ho té més lligat és l’empresa francesa Sigfox, que explota una xarxa internacional per connectar objectes present a 32 països i que té previst arribar a més de 60 abans d’acabar l’any. A Espanya -el segon mercat on Sigfox va operar- diu que cobreix el 70% del territori i el 90% de la població amb només 1.500 antenes -de Cellnex Telecom-, quan per a una cobertura equivalent amb tecnologies mòbils caldrien gairebé 90.000 antenes. Sigfox, amb seu a Tolosa i participada per gegants com NTT, SK Telecom, Samsung, Intel, Total i Salesforce, no vol competir amb les tecnologies de mòbil sinó complementar-les. Centra el servei en aplicacions, com el rastreig d’actius materials, que requereixin un baix volum de transferència de dades: fins a 140 missatges diaris de només 12 bytes cadascun. Gràcies a això el consum dels mòduls de connexió és tan baix que les bateries duren 10 o 15 anys i en alguns casos es poden autoalimentar, per exemple amb l’escalfor corporal d’un animal. Actualment tenen connectats dos milions de dispositius (el client principal és Securitas Direct). I respecte al preu, és clar: hi ha mòduls de connexió -que no fabrica Sigfox- per dos dòlars (els mòduls més barats per a xarxa mòbil en costen 10) i el servei, segons el volum, costa prop d’un euro anual.