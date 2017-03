Els ‘badulaques’ venen per internet?

Stripe és una de les plataformes digitals que molts internautes fem servir sense ser-ne conscients. L’empresa, fundada l’any 2011 a Califòrnia amb capital aportat pels fundadors de PayPal (Peter Thiel, Max Levchin i Elon Musk), ofereix el que qualifica d’infraestructura de comerç per internet. El seu servei més popular és el de gestió de pagaments, amb eines que els desenvolupadors poden integrar en les seves aplicacions per connectar-les amb bancs, emissors de targetes de crèdit i altres entitats financeres de tot el món. Però a diferència de les passarel·les de pagament convencionals o d’alternatives com PayPal, funciona de manera transparent per al comprador, que no ha d’abandonar en cap moment l’aplicació on està comprant el producte o servei per pagar-lo.

El negoci de Stripe consisteix a cobrar al comerç una comissió de l’1,5% de la venda més 0,25 € per cada transacció. Sembla que el tracte funciona per a les dues parts: els responsables de l’empresa asseguren que la meitat dels consumidors dels EUA van pagar l’any passat alguna cosa amb Stripe i que el 70% dels seus clients (més de 100.000 en 25 països) han duplicat la facturació en menys de dos anys. Entre aquests clients hi ha empreses com Twitter, Lyft o Deliveroo. I entre les d’aquí trobem des de Glovo (lliurament a domicili) i Typeform (formularis web avançats) fins a El Corte Inglés.

Guillaume Princen, el responsable de Stripe per al sud d’Europa, em deia fa uns dies a Barcelona que tenen molt camp per créixer perquè només el 5% de la despesa de les llars espanyoles es fa per internet. Quan li vaig demanar si tenien previst oferir el servei a les botigues físiques com fan Square, iZettle o la mateixa PayPal, va deixar clar que aposten exclusivament pel comerç electrònic. Potser és perquè aviat als nostres carrers ja només hi quedaran sucursals de grans cadenes i els colmados pakistanesos de la cantonada, que dubto que venguin per internet.