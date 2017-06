‘Welcome on board’, emprenedors

Aquesta setmana he llegit a l’ARA que un de cada deu catalans joves és emprenedor. Concretament, el 9,5% dels joves de 18 a 34 anys, una taxa que ens situa quasi en la mitjana europea. Ho diu l’ Informe Global Entrepreneurship Monitor, que considera emprenedor algú que posseeix un negoci de tres anys i mig o menys d’existència.

A vegades penso que es fa un gra massa amb això de l’emprenedoria, el foment de les vocacions emprenedores i la idea de convertir els emprenedors en estrelles del rock’n’roll, mentre que els empresaris (els que tenim empreses amb més de quatre anys, entenc) seguim sent petits dimonis. En tot cas, no hi ha dubte que això és positiu per a la societat. Així que, per l’autoritat que em donen els primers cabells blancs que em pentino cada dia, permeteu-me dir-vos una cosa: benvinguts a bord, emprenedors. Esteu segurs del que feu? (Ha!)

Més interessant fins i tot és el perfil de l’emprenedor, amb una mitjana d’edat de 39 anys, i el fet que la taxa d’emprenedores entre les dones hagi pujat molt, fins al 6% (contra el 7,9% d’emprenedors entre els homes). Companyes que ara us feu emprenedores, no us penseu que el masclisme s’acaba quan una crea la seva empresa, però (sense ser el motiu principal de la meva vocació emprenedora) tampoc hi ha dubte que treballar per a una mateixa apropa més a la meritocràcia que fer carrera en un món d’homes.

A tots i totes els que comenceu, us espera un trajecte emocionant, però també dur i esgotador. La incertesa serà la vostra nova normalitat i la pressió de la responsabilitat, sobretot quan comenceu a tenir equip, serà asfixiant. Cada dia prendreu decisions importants i, quan una creu que no pot més, ha de donar el millor d’una mateixa per portar el vaixell a destí.

Però prepareu-vos també per veure el fruit de l’esforç, la transformació de la idea en realitat i la calor dels copets a l’esquena que venen de dins, els que es dona un mateix. Ànims, no hi ha dolor!