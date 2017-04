Volem més dies com Sant Jordi

Bon Sant Jordi! I per cert, que els catalans no són els únics que regalen roses el dia del seu patró. Ho fem també a Venècia, pel dia de Sant Marc (demà passat), amb la festa del bocolo. Per tant, només ens falta el llibre, la genial proposta dels anys 20 made in Catalonia que ha triomfat arreu. Una idea com aquesta ha aconseguit, probablement, salvar moltes editorials i donar vida a un sector, preciós sector, en perill en aquests darrers anys.

Hauríem d’inventar-nos alguna cosa semblant per a altres productes o tipus d’establiments que estan patint. La música, per exemple, on Spotify o AppleMusic no són res més que una presa de pèl per als autors. O el cine. O els restaurants sense xef mediàtic. O les merceries. O les fleques de veritat. O els diaris de paper. O les ferreteries. O els idiomes que estan desapareixent. O els metges amb tracte humà. O els tertulians que saben escoltar. O la fruita de temporada. En fi, què voleu que us digui, el consum, només el consum, ens salvarà. (No, els supermercats no).