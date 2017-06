Volem un Seat Barcelona

Ibiza, León, Málaga, Marbella, Ronda, Toledo, Córdoba, Inca, Alhambra... Són els noms dels models Seat que esmenten indrets d’Espanya. Ara mateix l’empresa està ocupada buscant una denominació per al seu nou model, un totterreny urbà (SUV) de 7 places (no fem fills, però tenim mascotes, pel que sembla). “Trobar el nom perfecte no és fàcil”, segons explica la mateixa empresa. Em pregunto: ¿és massa agosarat utilitzar el nom Barcelona? ¿Una marca mundial que exhibeix modernitat i tendència? Francament, no ho entenc. O potser sí: el mercat de Seat és principalment intern i fer un model de nom català pot crear problemes a la marca. Per què, doncs, no es fa servir el nom només per a l’estranger per internacionalitzar-lo millor? Seat està fent servir a fora cada cop més el concepte Created in Barcelona. Un SUV, doncs, bipolar? De nom Valladolid (per posar un exemple) aquí, i Barcelona a fora. El recel a fer servir un nom perfecte com Barcelona explica molt d’Espanya. Vinga, Seat, atreveix-t’hi! A més, serà molt interessant veure’n les conseqüències.