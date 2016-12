Treballar en dies de festa és pecat

Nadal. Aquella festa amb tradicions catalanes tan típiques com el panettone (millor pandoro ) o el prosecco. Època de descans per a tots. I què me’n dieu d’aquells empresaris que tenen una al·lèrgia irreversible a les vacances? Una animadversió que contagien als seus empleats i que institucionalitza el clàssic complex de culpa per agafar-se dies lliures. Quina pena! No hi ha pitjor treballador i empresari que aquell que no fa vacances quan toca! Per Nadal, a l’agost, durant la Setmana Santa... no s’ha de ser al despatx, a banda de situacions excepcionals. Si no s’aplica aquesta sàvia norma, l’explicació s’ha de buscar fora de l’àmbit laboral. I, seguint amb aquest tema, ¿recordeu quan, al començament de la crisi, hi havia com una histèria general per eliminar dies de festa del calendari? Que patètics! Com si no hi hagués una connexió entre consum i dies lliures! En fi, desconfieu de qui no santifica les festes. Si ho diuen els Deu Manaments... En fi, bon Nadal. Buon Natale a totes (i a tots!).