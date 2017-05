Televisions o telefòniques?

Fa tres anys, en plena discussió sobre l’anomenat dividend digital que desplaçava de freqüència la majoria de canals de TDT per fer lloc a la telefonia mòbil 4G, vaig publicar a l’ARA un article titulat “Les telefòniques que volien ser televisions” recollint l’interès de les operadores de telecomunicacions per distribuir -i cobrar- contingut audiovisual. Era quan Telefónica i Vodafone adquirien Digital+ i Ono, respectivament.

Ara aquell article potser s’hauria de titular “Les televisions que volien ser telefòniques”. L’any passat els ingressos de la TV de pagament a Espanya, ara en mans de les operadores de telecomunicacions, ja van ser quasi idèntics als de la TV en obert, que monopolitzen Mediaset i Atresmedia: 1.873 milions d’euros en quotes dels primers contra 1.879 milions en publicitat dels segons. Només un 0,3% d’avantatge per a les teles, molt lluny del 7% de fa quatre anys.

És més: des del 2014, els canals de pagament facturen més que els oberts tot l’any, excepte en el quart trimestre, coincidint amb l’allau d’anuncis que hi ha cada Nadal. I la facturació de la TV de pagament que arriba a les llars per ADSL o fibra òptica s’ha quadruplicat en quatre anys gràcies al tancament de les emissions de futbol i a la popularitat dels paquets convergents: veu i dades fixes i mòbils amb servei de televisió.

El negoci és tan gros que ningú vol quedar-ne fora. D’aquí que MásMóvil, quarta operadora estatal i l’única que encara no ofereix l’opció de televisió, es disposi a incorporar-la. Segons ha publicat El Español, per fer-ho la teleco es recolzarà en la firma xinesa Huawei, que a més de proveir els aparells descodificadors per als abonats, també serà soci comercial del servei com a prova pilot que podria aplicar en altres països.

Si tot plegat es confirma assistirem a una rebel·lió curiosa: un subministrador d’equipament que vol participar directament dels ingressos generats pel contingut, igual que les operadores es resisteixen a ser simples conductes pels quals circula aquest contingut.