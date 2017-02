Starbucks islamitza Itàlia (per a alguns)

Tothom ha de pensar tres vegades abans de parlar, escriure o manifestar-se. La sensibilitat social ha crescut exponencialment i evoluciona ràpidament en àmbits com el llenguatge i les altres maneres de relacionar-se. Això afecta les empreses i, a vegades, és molt difícil preveure les conseqüències d’accions de màrqueting que, anys enrere, haurien sigut innòcues. Fa pocs dies Starbucks, per promoure l’obertura del primer local a Itàlia, ha acceptat patrocinar la remodelació dels jardins de la Piazza del Duomo, a Milà. Fins aquí tot correcte. El gran error ha sigut que s’hi han plantat unes palmeres. Sacrilegi! Unes palmeres en una ciutat del nord Itàlia! Les pobres plantes s’han erigit de seguida com a símbol polític de la islamització d’Itàlia. Salvini, de la Lega Nord, ha tuitejat això: “Una bogeria. Falten sorra i camells, i els immigrants il·legals se sentiran com a casa”. 48 hores després algú va cremar les palmeres. I no precisament per defensar el cafè italià. Mentrestant, a Catalunya la gent es manifestava en favor del #volemacollir.