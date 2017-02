Robots, les mascotes del segle XXI

La resolució del Parlament Europeu que insta la Comissió a regular els usos de la tecnologia robòtica evita pronunciar-se sobre les conseqüències laborals de la substitució massiva de persones per màquines. Aquest aspecte sembla tan inevitable que en el debat previ que va tenir lloc a Brussel·les la setmana passada, fins i tot Laurent Zibell, representant de la confederació europea de sindicats industrials, es va limitar a assumir-ho i a recomanar de manera pragmàtica que es fomenti la formació en feines difícilment mecanitzables.

En canvi, Zibell va fer una proposta sorprenent en el terreny en què la resolució del Parlament fa més èmfasi: el de la responsabilitat civil de les màquines, que atribueix als seus creadors. Per regular aquest camp, que afecta considerablement sectors com el de les assegurances, el sindicalista suggereix que la futura legislació estigui basada en la que ja s’aplica als animals i els seus propietaris. Zibell recorda que les lleis ja preveuen què passa si un gos et mossega, i si bé els gossos no es poden programar com els robots, sí que uns i altres han de ser entrenats abans de deixar-los sortir de la gàbia. Tindria molt de justícia poètica que els cotxes autònoms, la versió més avançada dels vehicles de motor, hagin d’acabar complint les mateixes normes que els cavalls que ells van desplaçar fa dècades com a mitjà preferent de transport.

En el mateix debat entre experts, Dirk Lefeber, del grup de recerca BruBotics, va fer una aportació inquietant. L’acadèmic belga recorda que els robots que volem són més majordoms servicials que màquines de matar com Terminator, però mentre la investigació en robòtica civil va escassa de diners, a la militar -pensem en els drons de combat- no li falta mai finançament. I sobre això el Parlament Europeu no n’ha dit res, com tampoc aprofundeix gaire en la intel·ligència artificial. I si un cotxe autònom em pot atropellar -amb menys probabilitat que un humà, cal dir-ho-, també és veritat que un bot de software em pot buidar el compte corrent.