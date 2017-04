Robar a la feina kilowatts en lloc de folis

La cursa per aconseguir bateries que proporcionin als cotxes elèctrics una autonomia equiparable a la dels models amb motor de combustió ha fet viable l’aparició d’una categoria de productes molt esperada: els acumuladors elèctrics domèstics amb prou capacitat per atendre les necessitats elèctriques d’una llar durant una bona part de la jornada. El model emblemàtic en aquest sentit és el Powerwall de Tesla, però també n’ofereixen altres marques com LG, Panasonic -el fabricant de les bateries de Tesla- i Mercedes. Nissan, en col·laboració amb Eaton, ha fet explícit que d’aquesta manera dona una segona vida comercial a les bateries que retira dels seus cotxes perquè ja no poden impulsar-los però que encara poden fer servei en una casa.

L’aplicació més natural que tenen aquestes bateries domèstiques és carregar-les durant el dia amb una instal·lació de plaques solars a la teulada. També permeten acumular energia rebuda de la xarxa elèctrica durant les hores en què l’electricitat és menys cara i fer-la servir per alimentar els electrodomèstics durant les hores punta. Però cada vegada és més habitual transferir a aquests acumuladors una part de l’energia que conté la bateria del cotxe elèctric familiar: un vehicle amb bateria de 24 kWh pot carregar de sobres durant la nit un acumulador domèstic -n’hi ha d’entre 3 i 20 kWh- i conservar encara prou energia per arribar el matí següent a la feina, on el conductor trobarà un endoll per recarregar-la completament i tornar a bolcar-ne una part a l’acumulador de casa. En aquesta versió moderna de l’empleat que s’endú a casa material d’oficina -una capsa de clips, un paquet de fulls de la fotocopiadora per als treballs dels nens-, les empreses que ofereixen punts de recàrrega al personal més respectuós amb el medi ambient s’han començat a trobar que també els estan subvencionant el consum elèctric de la llar.