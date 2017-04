Recordeu el boicot al cava? ¿Aquell drama que omplia portades i que certificava l’animadversió d’Espanya cap a Catalunya? ¿Aquell malson que no deixava dormir grans i petits? Era mentida. La baixada en la venda dels últims anys era deguda a la crisi o a canvis en el consum. En el 2016 sí que s’ha venut un 0,80% menys en el mercat interior, però si ho comparem amb el descens de l’1,94% al mercat europeu, podem entendre que de boicot res de res. Si fos veritat, en moments com aquest, entre la repercussió a tot Espanya (un ple de condemna a l’Ajuntament de Madrid!) de la violència inaudita dels terrorífics milhomes de la CUP, o les exemplars sentències punitives als indisciplinats del 9-N, el cava s’enfonsaria. No busquem excuses, doncs! Si les vendes van malament deu ser per condicions de mercat, competència o problemes de producte. Nosaltres, pobra gent, estem tan atabalats amb els nostres problemes que no tenim temps per a un boicot. ¿Els culers deixaran de beure Martini si la Juve elimina el Barça?