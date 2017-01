Què fem ara amb el torró?

Passes per la cuina (centre de gravetat permanent de la casa) i t’agafa una malenconia tremenda mirant les míseres restes del torró de Nadal allà tirades, quan pocs dies abans eren les reines de la família. Igual amb les neules, i amb el panettone (en queda?). Productes estrella d’un espai de temps massa curt. Quina pena. Es necessita un geni, un geni com el tal William Salice, l’inventor de l’ou Kinder, mort la setmana passada a Itàlia als 84 anys. El problema, llavors, era la curta vida en la comercialització dels ous de Pasqua. La seva idea revolucionària va donar la possibilitat a Ferrero (Nutella) de poder vendre’ls tot l’any. Una veritable innovació, doncs, molt més que tantes d’aquelles start-ups tecnològiques que innoven només de paraula. Productors de neules, torrons, panettoni, feu un concurs per buscar la solució a aquest dramàtic problema. És urgent. ¿Us imagineu vendre tot l’any i no concentrar els vostres esforços només a Nadal? Ara que hi penso, veig que m’he deixat els polvorons. Pobres, sempre els últims.