Què fem amb les Galeries Maldà?

Hi ha un forat (negre) just al mig de Barcelona. Un enorme forat que ocupa un lloc emblemàtic entre Portaferrissa i la plaça del Pi: les Galeries Maldà. No hi passeu si esteu vivint un moment complicat: hi ha perill que caigueu en una depressió profunda. Espais buits, cartells -vells de fa mesos- amb ofertes per llogar locals. I ja hi proliferen les primeres botigues de souvenirs que, com paràsits voraços, ataquen l’animal ferit de mort. Metres i metres disponibles just al mig de Ciutat Vella, el cor de la ciutat. L’Ajuntament hauria de pensar urgentment una solució perquè estem a punt de perdre’l irremeiablement. Són molts metres quadrats disponibles que s’han de pensar conjuntament, i no com ara. ¿Un sol operador? ¿Molts empresaris del mateix àmbit? ¿Alguna cosa lligada a la cultura? ¿La gastronomia? ¿Lloguers amb bones condicions per a joves? Segurament hi ha moltes possibilitats, i les hem de posar en marxa ja, no queda gaire temps. Les Galeries Maldà són una oportunitat que no podem deixar escapar.