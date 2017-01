Quants #StopUber volem pagar?

La CNMC vol eliminar la regulació de tarifes que afecta el sector del taxi. Els taxistes de Barcelona i Madrid interpreten que això equival a obrir la porta a plataformes com Uber i surten al carrer a provocar embussos de trànsit, armats amb l’etiqueta #StopUber i amb el suport del grup d’Units Podem al Parlament espanyol.

La solució al conflicte sembla senzilla: rescatem les llicències de taxi. Que l’administració retorni a cada taxista el que va pagar i a partir d’aleshores que cadascú s’espavili per ser competitiu. La web de l’Àrea Metropolitana indica que una llicència de taxi costa 3.355 euros, als quals cal afegir 3.997 euros més per homologar el vehicle. Total, 7.352 euros. Multiplicats per les 10.523 llicències que hi ha a l’àrea metropolitana, sumen 77,4 milions d’euros, una quantitat assumible i -com diu el diputat de JxSí Germà Bel- recuperable via impostos. Fins i tot sospito que la mateixa Uber l’avançaria de bon grat per poder afegir Barcelona a la seva llista de ciutats.

Però hi ha un problema: pocs dels taxistes que circulen actualment han pagat només 7.352 euros per poder fer-ho. A la mateixa web de l’AMB hi ha una bossa de llicències que els seus titulars estan disposats a transferir a un preu mitjà de 160.000 euros. Suposant -siguem generosos- que la meitat d’aquest import correspongui al vehicle, el preu de mercat d’una llicència de taxi és 11 vegades superior al nominal. I pagar més de 840 milions per pacificar el sector, per combatiu que sigui, ja són figues d’un altre paner.

Això passa quan les administracions permeten que els ciutadans trafiquin amb concessions públiques que han obtingut, quan permeten que quan deixen d’explotar-les no les reverteixin al comú per tornar a posar-les en circulació. Una cosa semblant passa amb les parades dels mercats municipals, i segur que en altres àmbits que desconec. M’agradaria saber si els legisladors de la futura República Catalana tenen previst corregir-ho.