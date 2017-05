Qualcomm: xips, patents i problemes

Quan visites la seu de Qualcomm a San Diego (EUA), el primer que trobes al vestíbul és el “mur de les patents”, amb gairebé 1.400 dels certificats que acrediten oficialment l’empresa com a creadora de moltes de les tecnologies bàsiques que impulsen la telefonia mòbil actual. Són menys d’una desena part del total que Qualcomm acumula des del 1986 -amb desenvolupaments propis i la compra d’altres empreses- i no estan exposades només per orgull corporatiu, sinó perquè aporten gairebé un terç de la facturació, amb un marge de benefici altíssim. Tots els fabricants de telèfons i equipaments de xarxa, facin servir o no els xips de Qualcomm -la majoria dels ingressos venen d’aquí-, li han de pagar per usar tecnologies com la codificació de veu i dades o la continuïtat de les trucades quan un telèfon canvia d’antena.

Aquesta mina d’or és ara al centre de la disputa legal entre Qualcomm i un altre gegant nord-americà: Apple. El fabricant de l’iPhone veu excessius els royalties que el productor de xips li exigeix i n’està retenint els pagaments a les firmes asiàtiques que li fan els telèfons, que al seu torn han de pagar a Qualcomm. En l’aire hi ha uns 1.000 milions de dòlars, que ja han fet que l’empresa rebaixi en 500 milions la previsió trimestral de facturació i que la cotització en borsa caigui un 17%. Però a San Diego no es pensen quedar quiets: Bloomberg diu que l’empresa reclamarà als tribunals que aturi la importació d’iPhones als EUA mentre no es resolgui el litigi.

Samsung i Apple, les dues principals marques mundials de smartphones, són el 40% de la facturació de Qualcomm. Però la primera ja no li compra tots els xips per als telèfons de gamma alta -els Galaxy venuts fora dels EUA porten un processador Exynos propi- i la segona va fitxar Intel com a proveïdor alternatiu de mòdems per a l’iPhone 7. Això explica en part que Qualcomm busqui la diversificació: s’acaba d’aliar amb Datang per fabricar a la Xina processadors de menys de 10 dòlars per a smartphones de la gamma més baixa del mercat.