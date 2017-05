Pugen els preus dels hotels? Fantàstic!

Pugen els preus dels hotels a Barcelona, que se situen al voltant dels 125 euros per nit i habitació. Ho diu un estudi realitzat per la multinacional d’anàlisi hotelera STR. Em sorprenen les queixes d’alguns: ¿no veieu que tenim massa gent pels carrers i som només al maig? La pujada de preu farà que molta gent es repensi aquell cap de setmana amb entrepà al Parc de la Ciutadella. Molts diuen que aquesta demanda es desviarà cap a Airbnb. Pot ser, però els preus aquí també pujaran. I no en tingueu cap dubte: l’Estat és més potent que Airbnb, i el seu afany recaptatori farà que el business no sigui tan rodó per als amfitrions, un fet que farà que molts s’ho repensin a l’hora d’apuntar-s’hi. Per què Barcelona ha de ser més barata que Milà, o Roma, o París (i amb hotels de més qualitat en molts casos)? Habitacions més cares, doncs. Mateixa facturació (o més), menys gent i més qualitat. El futur sostenible implica consumir menys i estar disposats a pagar més, en tots els sectors. Difícil, ho sé, però no tenim alternativa.