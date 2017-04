Nutella, perdona’m

Nutella té un problema i es diu oli de palma. Sí, fins i tot jo, paladí dels productes italians, fanàtic d’aquesta crema, jo, dubto. Un dubte perniciós, perillós i difícil de guanyar, com una mena de retrovirus. L’oli de palma s’està convertint en un símbol de tot el que és perjudicial menjar.

ERC ha trobat el temps de fer una proposició no de llei al Congrés en què s’insta a evitar-ne el consum. D’altra banda, a la pàgina web de Nutella les explicacions sobre com s’utilitza l’oli de palma en la confecció del producte final tranquil·litzen. Es veu que l’extracció de l’oli es fa de manera natural i no provoca l’aparició de greixos trans, culpables de moltes malalties cardiovasculars.

Però aquesta espasa de Dàmocles queda present i el dubte és: ¿actuar defensant Nutella més explícitament i fent, potser i paradoxalment, el problema més gran? ¿Callar i preparar secretament un pla B? Perdona’m, Nutella, si he dubtat. Per cert, avui és Diumenge de Rams! I què fem amb la palma? Quin acudit més dolent...