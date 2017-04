Nova patronal espanyola per a les TIC

La crisi d’Ametic, la patronal espanyola d’electrònica i tecnologies de la informació, quedarà consumada a finals de mes amb el naixement de DigitalES, una nova associació que agruparà la majoria de les 70 empreses que van deixar Ametic fa uns mesos per discrepàncies amb l’entitat. En aquest bloc de dissidents hi trobem les principals operadores estatals de telecomunicacions (Telefónica, Vodafone, Orange, Euskaltel i Cellnex), juntament amb els seus proveïdors d’equipaments (Ericsson, Huawei, Nokia, Cisco, ZTE i Juniper) i altres empreses de serveis tecnològics com IBM, HP, Deloitte, Everis i Altran.

El descontentament té a veure en part amb la dimensió: a Ametic el vot de cada empresa membre té el mateix pes, però la quota que paguen depèn de la facturació i la quantitat d’empleats, de manera que els socis que fins ara suportaven majoritàriament el pes de les activitats de l’associació creien que no tenien prou pes en les decisions. Per exemple, acusaven l’anterior equip directiu de no defensar amb prou fermesa els interessos de les telecos davant les empreses d’internet -que també formaven part, i segueixen fent-ho, de l’associació.

La renúncia in extremis de José Manuel de Riva, l’anterior president d’Ametic, a presentar-se a la reelecció no ha sigut suficient per aturar la fugida, i ara el nou titular, el català Pedro Mier (fill d’un dels fundadors de l’associació, nascuda després de fusionar-se successivament les patronals Asimelec, Sedisi i Aniel), haurà de gestionar una entitat més feble i amb interessos no sempre coincidents amb els de DigitalES. El primer president d’aquesta entitat, diu Expansión, serà Eduardo Serra, membre dels governs d’UCD, el PSOE i el PP i actual vicepresident d’Everis. Abans de l’estiu esperem saber si a la trobada anual del sector que Ametic organitza cada setembre a Santander -i una de les seves fonts principals d’ingressos- li sortirà també alguna competència centrada en les telecomunicacions.