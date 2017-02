Nest: els termòstats no són globals

Tendim a pensar que l’abast global d’internet fa homogenis els serveis que els consumidors de tot el món tenim a l’abast, però és habitual que les grans plataformes digitals ofereixin determinades funcions en alguns mercats i no en d’altres. En el cas dels productes físics, les diferències poden ser encara més acusades, però les dades poden ajudar molt a prendre decisions sobre internacionalització. Agafem el cas de Nest, que Google va comprar per 3.200 milions de dòlars quan el seu primer producte, un termòstat intel·ligent, no feia ni dos anys i mig que era a la venda. Des d’aquesta setmana, la majoria dels productes de Nest es podran comprar a les botigues d’aquí.

Lionel Paillet, el director general per a Europa, explica que si han decidit llançar ara el termòstat i dues càmeres de videovigilància és perquè saben en quins llocs, on encara no es venen, s’estan fent servir aparells comprats en altres països. Però abans d’iniciar la venda han hagut de modificar els algoritmes d’optimització del consum, perquè als EUA els clients instal·len el termòstat a la paret d’una zona comuna de la casa, mentre que a Europa tendim a fer-ho a la sala d’estar. I, per altra banda, allà dominen les calefaccions per aire i aquí fem servir radiadors d’aigua calenta.

El termòstat de Nest triga una setmana a aprendre els patrons de consum de calefacció d’una llar, i passat aquest temps és capaç de diagnosticar la qualitat de l’aïllament tèrmic de l’edifici. L’empresa negocia ara amb companyies elèctriques locals bonificacions per als clients que comprin l’aparell, que costa 249 euros. Hi veig una oportunitat per a comercialitzadores innovadores com HolaLuz, Factor Energia o Som Energia. També busca aliances similars amb companyies d’assegurances de la llar.

Per cert, l’únic producte que per ara Nest no vendrà aquí és un detector de fums molt popular en altres països: es veu que a Espanya i a Itàlia no hi ha normativa sobre protecció contra incendis en espais residencials.