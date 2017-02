Màrqueting per al referèndum: unes idees

Un 80% dels catalans es pronuncien a favor d’una consulta referendària. Lluiten per promocionar-la només els que estan a favor del sí. Es dona molt espai als pocs que estan en contra de convocar-la. Ningú fa campanya a favor del no. En un moment com aquest, en què l’ axis mundi passa per donar oficialitat al referèndum, considero que seria una bona idea fer un màrqueting positiu de la molt legítima opció pelno. Omplim Catalunya de pòsters amb la foto d’una parella abraçada com (quasi) totes les parelles i amb un dels dos dient “Jo voto sí!” i l’altre afirmant “Jo estic pel no, però vull votar!”.

Seria una representació perfecta que descol·locaria els partits contraris a la consulta (el PP i C’s segur, els altres no ho acabo d’entendre). El Govern se’n beneficiaria perquè, ara mateix, la imatge que es vol presentar a Espanya és la d’un Govern defensor només dels partidaris del sí i no dels dos bàndols. La realitat és diferent: el referèndum no és a favor de la independència, és neutre.