A Madrid es paga millor que a Barcelona

Barcelona. Quina ciutat! L’enveja del món mundial. Empreses, institucions, persones (humanes)... tots volen venir-hi a viure o la volen visitar. Està entre les deu ciutats més visitades al món. Entre les deu ciutats més atractives per al comerç. Entre les vint millor ciutats al món per estudiar-hi. Entre les primeres deu ciutats del món per reputació i atractiu. Entre les deu ciutats a Europa més atractives en l’àmbit tecnològic. En resum: som els millors. Llàstima que, si mirem una anàlisi recent del Deutsche Bank, no sortim ni entre les primeres trenta ciutats en nivell de sous. Ens superen ciutats com París, Milà, Johannesburg o... Madrid! Alguna cosa hem de fer malament per ser tan guais i pagar tan poc a la gent! I pensem que el preu del lloguer dels pisos és el més car d’Espanya, i que Ciutat Vella és el districte més car de tots (em pixo de riure). Una situació com aquesta no és sostenible només amb el tradicional màrqueting cool d’herència maragalliana. Hem d’actuar. Prevenir és millor que curar.