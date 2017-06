Fa cosa d’uns anys, mitjançant un contacte familiar, una jove professional em va demanar un favor: necessitava fer pràctiques vinculades a la seva carrera per intentar fer currículum i buscar una feina que s’ajustés a la seva qualificació, per abandonar la botiga de roba on estava “atrapada” des de feina un parell d’anys. El problema és que, en no tenir experiència, no trobava una feina remunerada vinculada a la seva llicenciatura i, en no estar vinculada a cap universitat, tampoc podia fer pràctiques no remunerades per assolir aquesta experiència.

Cas dos: una noia colombiana que ha fet pràctiques els últims mesos a la meva empresa vol establir-se definitivament a Barcelona, però un cop acabi les pràctiques i el postgrau que està cursant, no tindrà permís per residir a Espanya. Necessita ampliar la beca per guanyar temps, fins al desembre, per trobar una feina estable. Quan acabi el postgrau, però, ja no podrà fer-ho si no s’apunta a un altre programa formatiu.

El que diré ara em pot generar tantes crítiques com a en Jordi Cruz, però com que això va amb pseudònim (soc una persona real, no una “secció”, com em dieu a vegades per e-mail) i això em permet dir la veritat, us diré la solució que he trobat per ajudar, sí, he dit ajudar, aquestes dues joves professionals. Així d’entrada diré que, a la meva empresa, els becaris hi venen a aprendre, a obtenir experiència i currículum i, per descomptat, a ajudar-nos amb la feina. I en tots els casos, sense excepció, hem tingut la sort de poder fitxar els millors becaris que han passat per la casa. Per a nosaltres, és la millor manera de captar talent.

Bé, ara l’invent del segle: per donar cobertura legal a la beca d’aquestes joves hi ha una universitat a Madrid que ho té muntat de forma fantàstica. Tu com a empresa pagues un curs de gestió del temps, argumentació i persuasió o mediació de conflictes, que et costa 150 euros i al qual s’apunta el becari, però que no cal que faci. A canvi, pots establir un conveni de pràctiques (remunerades o no) totalment legal.

Trampós? Esclar, però beneïda trampa quan permet a alguns joves lluitar pels seus somnis.