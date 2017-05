L’impacte econòmic dels antivacunes

L’onada antivacunes que s’ha estès per tot el món occidental comença a preocupar-me. Prenem Itàlia d’exemple: en l’última campanya ha sigut l’estat de la Unió Europea amb més casos de xarampió declarats, 1.387 en concret, un 22% del total de la UE. De seguida, el Center for Disease Control and Prevention dels EUA ha declarat Itàlia com un país de risc, i aconsella als visitants unes precaucions bàsiques. Una notícia com aquesta pot arribar a tenir efectes negatius sobre el turisme i afectar la imatge d’un país. Si ha d’existir, la contestació de l’eficàcia de les vacunes ha de saber seleccionar vacunes i vacunes. Entenc perfectament la sospita que algunes poden ser “forçades” per la indústria farmacèutica, però... la del xarampió? L’estat ha de vigilar que nens i adults compleixin el calendari de vacunació perquè en un món on la informació viatja i es multiplica com un virus, una crisi sanitària contamina ràpidament l’economia. Us deixo, que m’he de prendre una pastilla. Homeopàtica.