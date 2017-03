Intel puja als cotxes autònoms

Els 15.000 milions de dòlars que Intel ha decidit pagar per la firma israeliana Mobileye de visió per computador demostren que el gegant dels xips no vol que el mercat dels cotxes autònoms se li escapi com ho va fer en el seu moment el dels smartphones. No és la compra recent més cara d’aquest sector -fa dos anys, Qualcomm va pagar més del doble per l’holandesa NXP, que un any abans havia comprat Freescale-, però l’import de la nova operació gairebé duplica el de la compra de Harman per Samsung. Alguns analistes financers s’han posat les mans al cap perquè Intel pagarà per Mobileye 41 vegades el que aquesta va facturar l’any passat i 117 vegades el seu ebitda.

Tot i això, comprar Mobileye té molt de sentit per a Intel. En fer-ho, establirà relacions directes amb la majoria dels grans noms de l’automoció amb els quals l’empresa israeliana ja treballa. Entre elles, però, no hi ha Tesla, amb qui Mobileye va partir peres quan la marca de cotxes elèctrics li va reclamar canvis en la plataforma de conducció autònoma que fregaven la imprudència. També controlarà una part de la transformació dels cotxes en centres de dades sobre rodes: s’estima que, a finals d’aquesta dècada, els vehicles autònoms generaran 4.000 gigabytes de dades al dia, un volum immens d’informació que Intel espera que caldrà processar i transmetre fent servir els seus xips i equipaments. És per això que totes les inversions d’empreses tecnològiques en el sector de l’automòbil apunten que les dades tenen més valor que els mateixos vehicles: recordem que el grup francès PSA acaba de comprar Opel -que fabrica un milió de cotxes a l’any i té una desena de factories- per 2.200 milions.

Un detall interessant de la compra de Mobileye: encara que passa a formar part d’Intel, seguirà tenint la seu a Jerusalem. Probablement tingui a veure amb el fet que el seu nou propietari pagarà amb part dels diners que té fora dels EUA, i que li costarien una fortuna en impostos si els repatriés.