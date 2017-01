Hipoteques per a la gent gran

Han tornat. I en fan publicitat a la tele (perquè els seus clients potencials miren la tele, no surfegen per internet). Estem parlant de les hipoteques inverses, aquell instrument financer estudiat per a més grans de 65 anys, que, d’aquesta manera, arriben a constituir una hipoteca sobre el propi immoble, seguint vivint-hi fins a la mort, amb l’objectiu de monetitzar el valor de la propietat. Després els hereus, si accepten l’herència, hauran de pagar el deute. Jubilado en Casa, Óptima Mayores, Renta Mayores... noms com aquests són els que utilitzen com a reclam i, realment, deixen pocs dubtes sobre els seus productes. El seu mercat són ancians, gent que pateix dependència, categories que hem de protegir amb molta atenció. Són diversos els casos d’estafa en aquest àmbit: pensem que molts dels que les contracten són gent sense hereus i les seves decisions depenen de consultors externs a la família. La tempesta perfecta de baixes pensions i nova bombolla immobiliària és aquí. I fa pudor.