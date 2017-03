Hi haurà un WhatsApp dels objectes?

Fins a l’any passat, el principal debat sobre l’internet de les coses anava de la quantitat d’objectes connectats que hi haurà a final d’aquesta dècada, una xifra que va dels 20.000 als 50.000 milions segons el grau d’interès de qui faci l’estimació. Ara, en canvi, es tracta de quantificar el negoci que representaran totes aquestes noves connexions per a tots els implicats. Després del Mobile World Congress ja tenim una indicació: Ericsson assegura que d’aquí 10 anys les operadores de telecomunicacions podrien haver incrementat el volum total de negoci en més de 500.000 milions d’euros gràcies a les noves oportunitats que els oferirà la tecnologia 5G, més pensada per connectar objectes que persones perquè multiplicarà per 10 la quantitat de dispositius connectables, reduirà a la desena part el seu consum i a la cinquena part la latència de les connexions.

A partir d’ara, les empreses de telecomunicacions intentaran blindar aquesta possibilitat d’ingressos, evitant que a l’internet de les coses prosperin les OTT, empreses com WhatsApp o Skype que han destruït línies senceres de negoci -els SMS en el primer cas, les trucades internacionals en el segon- donant de franc el mateix servei que les operadores oferien cobrant, i utilitzant la seva infraestructura de xarxa. Almenys dues OTT, Amazon i Google, ja han pres posicions i disposen de plataformes al núvol específiques per comunicar-se amb els objectes, recollir-ne dades i processar-les. És probable que les operadores i els seus subministradors de tecnologia se centrin en els aspectes d’aquest nou entorn en què tenen avantatge; per exemple, la possibilitat de dividir una mateixa xarxa física en diverses xarxes virtuals adaptades als requisits de cada aplicació, o les plataformes de ciutat intel·ligent, on la proximitat i el coneixement local de cada operadora encaixen molt més que els models globalitzadors i inflexibles de les OTT. A veure qui se’n surt millor.