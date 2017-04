Google és la nova Microsoft

L’evolució d’Android com a plataforma informàtica hegemònica ens resulta molt familiar als que vam viure el naixement de Windows i el seu ascens fins a ocupar més del 90% dels ordinadors personals del món. Actualment el sistema operatiu mòbil de Google ja té una quota molt similar en alguns mercats de smartphones (com en l’espanyol, amb un 92% de les vendes del trimestre passat) i no només és el sistema més venut a escala mundial, sinó que també ha superat fa poc Windows en volum de trànsit d’internet. Aquesta omnipresència porta inexorablement a abusos de posició dominant, que en el cas de Windows es van rectificar fins a cert punt amb les sancions milionàries de la Unió Europea a Microsoft.

La croada similar contra el quasimonopoli de Google que l’eurodiputat català Ramon Tremosa impulsa des de fa anys l’ha portat a ser el relator principal del Parlament de Brussel·les en aquest cas, que podria acabar en la imposició d’una multa exemplar abans que acabi l’any. Mentrestant, però, ha sigut Moscou qui s’ha avançat a parar-li els peus a Google: l’FSA, l’organisme rus antimonopoli, ha imposat al gegant d’internet diverses mesures correctores per compensar la pèrdua de quota de mercat del cercador web local Yandex quan les cerques es van traslladar de l’ordinador als mòbils. Per exemple, les marques de telèfons Android ja no estaran obligades a instal·lar exclusivament les aplicacions de Google en els aparells que es venguin a Rússia, sinó que podran preinstal·lar cercadors i aplicacions rivals de Google, fins i tot en la pantalla d’inici, i el navegador Chrome s’actualitzarà amb una nova versió que permetrà a l’usuari triar el cercador per omissió.

Això sí, Google segueix fent tant com pot per aprofitar avantatges de la preinstal·lació de software, i ara li toca patir a Spotify: Google i Samsung han acordat que Google Play Music sigui el servei de música per omissió als nous telèfons i tauletes de la marca coreana, començant pels Galaxy S8 que surten a la venda la setmana que ve.