Gastronomia, moda i l’ocasió perduda de Mango

Hi ha dues nobles pastisseries a Milà, la Marchesi i la Cova, les dues comprades aquests últims anys per grups del sector moda. La primera per LMVH, la segona per Prada. Pastisseries que han vist passar pels seus establiments Giuseppe Mazzini, Giuseppe Verdi o Giovanni Verga, i que han protagonitzat tots els moments històrics de la ciutat. El sector Fashion veu com la gastronomia és el desenvolupament natural del core business, el menjar com a estil de vida. Estem disposats a gastar-nos més diners en un bon àpat que en una samarreta. ¿Comprar a Primark i menjar en bons restaurants? És possible. Segurament hi ha més gent disposada a pagar 30 euros per un plat que per una peça de roba. LMVH i Prada han demostrat que es pot fer business i màrqueting positiu salvant establiments històrics. I ara penso que Mango, eliminant el total de la Llibreria Canuda, va cometre un error. Hauria pogut fer pujar el nivell del seu brand (error abaixar preus!) inventant-se alguna cosa entre Zafón i Canuda. Una ocasió perduda.