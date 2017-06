Freixenet produeix ‘prosecco’!

Qui ho hauria dit! Freixenet, empresa símbol del cava (i d’altres coses), ha tirat la tovallola i ha començat a produir prosecco a les terres italianes del Veneto. Freixenet, després d’anys oferint una imatge més que qüestionable del cava català (publicitat al món a la manera d’un Jerez, entre flamenc i atmosferes taurines), ara s’empassa un orgull que mai ha demostrat i produeix prosecco, l’odiat rival! L’empresa del president de la Cambra d’Espanya! Us imagineu un italià fent el mateix? Mai! Com voleu que us vagin bé les coses, estimats productors de cava? Fugiu de la denominació, inventeu-vos alguna cosa diferent. I senyor Josep Lluís Bonet, el cava no és un producte qualsevol: el vi és la terra, les tradicions, els costums. Produir prosecco sota la mateixa marca equival a alçar una bandera blanca davant el made in Italy dient: “Ho sento, ells fan un producte millor que el nostre”! Com es poden cometre errors tan grans? Hauria sigut millor comprar una bodega italiana! (I si es fan servir els 3,55 milions de subvenció...)