Falten begudes sense alcohol

Hem millorat molt en la qualitat de les cartes de vins als restaurants. Han passat a la història aquelles tristes llistes on la més gran innovació era la presencia d’un Ribera del Duero. De vegades et porten unes bíblies que, quan has arribat a decidir el vi, la cuina està tancada. I no parlem de les infusions, líquids que han aconseguit despertar la inventiva dels creatius a l’hora de posar-hi nom (Equilibri, Multiactiva’t, 1000 x Zen...). Ara, jo em pregunto: qui no beu alcohol, ¿què fa? Què ha canviat en els últims 20 anys? Res. Coca-cola i Fanta (si tenim sort, de llimona i taronja). Res més.

L’imparable moviment al voltant de les begudes sense alcohol, d’arrels anglosaxones, no ha arribat a les taules. Mixtures amb te verd, picants, amb un toc de gust de flors, amb espècies... Res de res! Mireu l’èxit d’empreses com Seedlip a la Gran Bretanya o la guia de mindful drinking de Club Soda.

No beure alcohol no ha de ser avorrit i trist. Hi ha un mercat amb un potencial enorme. Salut!