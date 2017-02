Avis ‘power’ o endarrerir la jubilació

Les declaracions del governador del Banc d’Espanya sobre la necessitat d’endarrerir l’edat de jubilació no sorprenen. El canvi de la piràmide demogràfica ens obliga a reaccionar. ¿És aquesta la manera correcta de fer-ho? No en tinc ni idea. Un dubte: ¿allargar la vida laboral no afectarà l’entrada dels joves a les empreses? ¿No s’aferraran, aquests que fins fa poc consideràvem uns avis, al seu estatus dins l’empresa, defensant el seu territori amb l’experiència i la veterania? Una experiència amagada al darrere d’una falsa joventut, una eterna adolescència que ens deixa imatges d’avis tatuats, transgressors, fins i tot més alternatius que els seus nets. Aquests avis fills del 68 que han après a desafiar tots els límits d’èpoques anteriors i que es consideren col·legues de joves de vint anys. Avis que (hi tenen tot el dret) han trencat la barrera mental de l’edat i se segueixen comportant com si tinguessin 30 anys. I tot això és un enorme pes per als seus nets. Us deixo que vaig a tenyir-me els cabells.