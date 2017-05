Arriben les rebaixes en fibra òptica

Lowi, la marca de telefonia de baix cost de Vodafone a Espanya, va presentar aquest divendres una nova tarifa convergent que inclou connexió fixa de fibra òptica a 50 megabits per segon i una línia de mòbil 4G amb 1 gigabyte de dades per 37 euros al mes. Hi ha altres opcions amb més dades de mòbil, fins a 8 GB, per 47 euros mensuals. La modalitat només es pot contractar per internet o amb una aplicació mòbil, no inclou línia de telèfon fix ni admet segones línies de mòbil.

El que la distingeix d’altres tarifes integrades és que no inclou cap servei de televisió de pagament. L’objectiu són els clients que no volen pagar més de 80 euros mensuals per disposar de contingut audiovisual com el futbol o les sèries, sinó que simplement desitgen una connexió ràpida i de qualitat i poder decidir per a què la fan servir. I tant a Vodafone com a Telefónica, que té previst oferir les properes setmanes una oferta semblant a la de Lowi sota la marca Tuenti, aquest mercat de baix cost sense prestacions suplementàries se’ls estava escapant per anar a caure en mans de MásMóvil, el grup que més ha crescut percentualment els últims mesos.

A banda de la renúncia implícita al telèfon fix, innecessari a les llars que ja es comuniquen només per mòbil, també cal destacar que amb les noves tarifes de fibra de Lowi i Tuenti la connexió a la xarxa arriba exclusivament per fibra -o pel cable heretat d’Ono, en el cas de la primera-. Per tant, res d’ADSL. Les operadores, amb Telefónica al capdavant, volen apagar la xarxa tradicional de coure tan aviat com puguin, perquè la fibra és molt més barata de mantenir. I fins ara, malgrat uns desplegaments a Espanya que són l’enveja del món, les companyies només han aconseguit uns índexs de contractació del servei de fibra òptica inferiors al 20% de les cases que ja tenen cobertura. Ja tocava apostar per una fibra econòmica amb funcions bàsiques que permeti incrementar aquesta penetració.