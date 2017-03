Ara no, Bill Gates!

Hi ha persones que no tenen el do de l’oportunitat. Gairebé cap de les que treballen als horribles call centers comercials de les companyies telefòniques, que et truquen sense cap mena de pudor al mòbil personal mentre estàs enmig d’una reunió, en un moment de crisi o de viatge. He de dir que acostumo a ser educada amb aquestes trucades, excepte quan et diuen alguna cosa així com: “Per què no li interessa estalviar diners?”

Bé, un altre que no té el do de la oportunitat és Bill Gates, creador de Microsoft i actualment l’home més ric del món segons la revista Forbes. Probablement té tants mèrits o més que Steve Jobs per ser un informàtic milionari i estrella del rock’n’roll: sense anar gaire lluny, ha contribuït com pocs a posar la informàtica a l’abast de milions de persones.

Però si l’inventor de l’iPhone, amb una biografia plena de punts obscurs, és un semideu per a molts, el responsable de MS-DOS i Windows genera moltes menys simpaties. Acusat de copiador i arrogant, obsessionat amb liquidar la competència, les seves accions filantròpiques no són suficients per als seus detractors.

Personalment, mai li perdonaré a l’Steve Jobs que Apple lluiti deliberadament contra determinats estàndards, començant pels carregadors o per com n’és de tancat el seu software. Tampoc entra en el meu concepte de progrés que la tecnologia punta hagi de ser cada cop més cara i no cada cop més accessible.

D’altra banda, tot i que ja no és primer executiu de Microsoft, a Bill Gates no se li pot perdonar que fos el responsable últim que, de tant en tant, el teu ordinador decideixi que has d’estar una estona sense treballar. Què vol dir, “Actualizando el equipo”? ¿Ha de ser ara? ¿Ha de ser avui?

Si sou de Windows, de ben segur que us ha passat. I deveu saber que, si t’agafa amb l’ordinador a Madrid, voltant en taxi de reunió en reunió, quan has d’enviar un correu urgent, vols matar Bill Gates o qui es posi per davant. Com diria en Tardà al Polònia, ho sento però algú ho havia de dir.