Així paguem amb el telèfon mòbil

El laboratori conjunt d’innovació en mitjans de pagament que CaixaBank preveu obrir a Barcelona, passat l’estiu, amb quatre dels seus socis tradicionals (Samsung, Visa, Global Payments -filial de Wells Fargo- i Arval -l’empresa de leasing d’automòbils de BNP Paribas-) desenvoluparà noves experiències de compra que caldrà seguir amb atenció, ja que l’entitat bancària catalana intervé en un terç de les operacions comercials que es fan a Espanya.

Les transaccions en els tres àmbits d’actuació inicials -l’automòbil, la casa i els comerços- tenen un element en comú: el telèfon mòbil. Per això l’acte de presentació del futur hub em va permetre posar al dia algunes dades sobre l’estat del pagament amb mòbil. La més destacada: les 360.000 targetes de CaixaBank que s’han vinculat a l’aplicació mòbil pròpia, més les 60.000 de vinculades al servei de pagament de Samsung, ja suposen un 2,7% del total de l’entitat, quasi el triple que quan els hi vaig demanar al novembre. Juan Alcaraz, responsable de mitjans de pagament de CaixaBank, afegeix que aquestes targetes porten fetes més d’un milió d’operacions i, més interessant, que el client amb la targeta al mòbil fa el triple d’operacions que amb la de plàstic.

Bertrand Sava, director de Visa per al sud d’Europa, aporta una dada complementària: l’import mitjà de les transaccions amb el mòbil en establiments físics és de 9 euros, mentre que les compres fetes en aplicacions mòbils de comerç superen els 40. Segons Visa, les categories més habituals per pagar amb el telèfon són els restaurants, els supermercats, els desplaçaments de feina, el menjar d’última hora i el lleure. Finalment, Victor Kim, responsable de Samsung Pay, destaca que els 82 bancs del món amb què treballen -aquí són els mateixos tres des del llançament- han gestionat 240 milions d’operacions amb mòbil, però admet que l’usuari espera d’aquest tipus de pagament algun avantatge suplementari -com ara les targetes de fidelització- respecte al gest de treure de la butxaca el plàstic i no el telèfon.