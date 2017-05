Així està el podi espanyol de les ‘telecos’

Vodafone ha publicat aquesta setmana els resultats del seu exercici fiscal més recent i, per tant, ja podem actualitzar el panorama de les grans empreses de telecos a Espanya, on la disputada segona posició es consolida a favor d’Orange. La companyia de matriu francesa supera Vodafone en facturació (5.014 milions contra 4.973 milions) i en quantitat de clients de telefonia mòbil (16 milions sobre 14,4 milions) i d’internet de banda ampla (5 milions contra 3,2 milions).

En canvi, tot i que les dues empreses arriben amb fibra òptica a una quantitat semblant de llars (uns 10 milions, en part gràcies als desplegaments de xarxa que comparteixen), és Vodafone qui aconsegueix més abonats a aquesta tecnologia: 2,3 milions contra els 1,8 milions d’Orange. I també pot presumir d’una rendibilitat més alta: el benefici brut de Vodafone és un 27,3% de la facturació, contra el 26,9% que obté Orange. Per cert, el grup francès obté una part del seu avantatge en mòbil gràcies als 4,9 milions de línies d’operadores virtuals que fan servir la seva xarxa, i arriba amb fibra a més cases espanyoles que al seu país d’origen, on té una cobertura de 7,4 milions. I, tot i que Vodafone presumeix de tenir la millor xarxa 4G d’Espanya, els seus 7,6 milions de clients d’aquesta tecnologia (amb targeta SIM i telèfon compatibles i el servei contractat) estan per sota dels 8,2 milions d’Orange.

Mentre els dos grups es disputen la medalla de plata, Telefónica conserva la d’or: va guanyar l’any passat a Espanya gairebé tant com va facturar cadascuna de les seves dues rivals: 4.467 milions de benefici brut, el 35,1% sobre una facturació de 12.713 milions. Queda lloc per a algú més? Doncs es veu que sí: a part dels 4,4 milions de l’aspirant MásMóvil, la basca Euskaltel s’ha fet encara més forta al nord peninsular amb la compra de la cablera asturiana Telecable per 686 milions. En això els bascos també ens han passat la mà per la cara als catalans.