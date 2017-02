El majordom virtual que no descansa mai

El ritme frenètic del segle XXI també és una oportunitat de negoci. Cada vegada més emprenedors troben en la falta de temps de directius i professionals liberals un forat per crear la seva pròpia empresa. Eelp és l’últim intent en aquest nínxol de mercat, una aplicació que funciona com un assistent personal virtual al qual pots demanar que resolgui qualsevol tipus de problema. Des de portar el cotxe a passar la ITV fins que et passegi el gos o et vagi a buscar les claus que has oblidat a la taula de l’entrada. Com s’ho fa una start-up de Barcelona per convertir-se en el majordom que no dorm mai? La consellera delegada d’Eelp, Nina Alastruey, ho té clar: tenint cura de cada detall. L’aplicació funciona amb un xat que et connecta amb el teu Eelper, l’assistent virtual que ha de trobar solució a les peticions que li facis. Permet introduir-hi totes les dades personals perquè l’usuari només digui: “Recull aquest document a casa dels meus pares”, sense donar cap adreça. De moment, el servei funciona de dilluns a les 8 h del matí a diumenge a les 12 h de la nit. El model de negoci són subscripcions a partir de 29 euros al mes. La tarifa bàsica et permet tenir un Eelper a la teva disposició entre setmana, mentre que augmentant la quota a 49 euros el pots tenir disponible també durant els caps de setmana.

En aquest sentit, Eelp treballa constantment per incorporar proveïdors a la seva base de dades, des de fusters fins a missatgers especials. “Ens han demanat que els venguem un objecte per Wallapop o que anem a fer visites prèvies per trobar un apartament”, explica Alastruey. Actualment treballen en una primera prova amb 77 clients, però esperen acabar l’any amb uns 2.000. Alastruey té clar, però, que el que proposen no és per a qualsevol. L’empresa s’adreça a un mercat potencial que només a Barcelona calcula en 170.000 persones: empresaris i professionals liberals amb poder adquisitiu alt. En aquest sentit, la companyia també es vol convertir en un agregador de la resta d’aplicacions de serveis que han sorgit a l’ecosistema emprenedor en els últims anys. Les entregues de menjar a domicili de Glovo i Deliveroo, la tintoreria mòbil de La Wash u els supermercats online d’Ulabox i Deliberry són només alguns dels proveïdors que incorporen. “Podem ser un dinamitzador de l’ecosistema”, explica. A més, volen ser el millor aliat d’un altre col·lectiu, els assistents personals de directius i directives.

Alastruey és un dels pocs exemples de dona emprenedora en sèrie. El 2006 va crear la seva primera companyia, The Channel, una aplicació de televisió social per a mòbils que la va portar fins a Silicon Valley. Aquesta vegada la idea li va arribar xerrant amb un amic, l’emprenedor Carlos Blanco, que la va convèncer per sumar-se a la seva última aposta: el venture builder Nuclio. És aquí on Alastruey ha pogut reunir un equip per tirar endavant el projecte i estrenar-se amb una ronda de finançament de 200.000 euros liderada pel mateix Blanco. “Tots dos estem separats i sabíem que havíem de fer alguna cosa per a les persones que estan molt ocupades i tenen poc temps”, explica.

Eelp ja mira a l’exterior i avisa que aviat exportaran el model a altres “capitals cosmopolites” d’Europa com ara Madrid, Londres, Roma i Berlín. Per completar aquesta expansió, però, també hauran de tornar a buscar inversors. És per això que ja preparen una nova ronda de finançament per a la primavera, on aniran a buscar 300.000 euros més. “Veiem que funciona perquè els clients ens comencen a demanar coses que abans feien ells mateixos”, raona l’emprenedora.