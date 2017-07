Els iots més grans del món es reparen a Barcelona

INSTAL·LAR UN JACUZZI a la coberta, tapissar amb cuir els sofàs, pintar el buc o fer una revisió exhaustiva. Aquestes són algunes de les comandes que fan algunes de les persones més riques de món i que atén Marina Barcelona 92, més coneguda com a MB92, una companyia líder mundial en la reparació de iots de luxe. L’empresa té la seu al Port Vell de Barcelona i dona feina fixa a un centenar de persones, malgrat que en temporada alta a les seves instal·lacions hi pot haver més d’un miler de professionals.

La seva presència al Port Vell fa que, sobretot a l’hivern, es puguin veure per les dàrsenes de Barcelona els megaiots més grans del món. “Podem atendre embarcacions de fins a 220 metres d’eslora”, diu una portaveu de MB92.

L’empresa compleix ara 25 anys d’història. Els seus promotors encara són al capdavant i en són accionistes, però ja no són la majoria de l’accionariat. El president, Jorge Ventosa, controla un 14,5% del capital, i el conseller delegat, José García, en té un 8%, i la societat Deva 98 en posseeix quasi un 7,5%. Des de fa poc MB92 està controlada pel grup D-Marin Investment, subsidiària del grup turc Dogus Group, que el 2016 va comprar el 70% del capital per 52 milions d’euros, cosa que suposa valorar el total de la companyia en uns 80 milions. En el seu accionariat també hi va ser l’Autoritat Portuària de Barcelona, però en va sortir.

L’empresa ha viscut un boom en dos anys. Entre el 2014 i el 2015 els ingressos van créixer dels 44 als 66 milions, en part per un projecte important però puntual, matisen fonts de l’empresa, que no en volen donar detalls per mantenir l’anonimat dels clients, bàsicament grans fortunes. Però el 2016 el creixement es va disparar i la facturació va arribar als 94 milions. És a dir, en dos anys s’ha duplicat el negoci, principalment perquè la companyia ha renovat la concessió que té al port i ara disposa de més superfície. Pel que fa als beneficis, els últims exercicis s’han tancat amb guanys, que el 2015 van ser de 3,7 milions. La companyia no revela el resultat del 2016.

La clau de l’èxit es troba, en gran part, en la ubicació de les instal·lacions. A Catalunya no hi ha grans drassanes, i els megaiots se solen construir al nord d’Europa. Però aquests tipus de vaixells es mouen sobretot per la Mediterrània i el Carib. Això fa que la localització de Barcelona sigui perfecta per als seus propietaris, ja que els queda de camí. A més, les intervencions als iots es fan a l’hivern, i Barcelona té una situació envejable per tenir les tripulacions a terra, a diferència d’altres competidors.

MB92 ofereix altres avantatges als seus clients: el més important és la gestió integral, fet que l’ha convertit en un referent mundial, explica l’empresa. Perquè en altres ports del Mediterrani hi ha instal·lacions per reparar els vaixells, però els propietaris, el capità o l’armador han d’anar buscant els serveis de cada empresa: pintura, mecànica, instal·lacions, comunicacions... En canvi, MB92 s’encarrega de tot.

Per fer-ho disposa d’unes instal·lacions importants al port que permeten treballar tant a l’aigua com en dic sec. Però, a més, compta amb un exèrcit d’empreses subcontractades que tenen tallers a dins de les mateixes instal·lacions, i això permet oferir un servei integral. Dins de l’espai que ocupa la companyia al port hi ha 40 empreses diferents. Ara, a l’estiu, és temporada baixa. Els iots han sortit a la mar i els seus propietaris o llogaters en gaudeixen. Però durant l’hivern la companyia ha estat treballant en un centenar de projectes. Alguns són habituals, com repintar un vaixell. Però altres demanen professionals molt qualificats, com ebenistes, lampistes i fins i tot enginyers navals o de telecomunicacions.

La bona trajectòria del negoci va fer que el 2010 l’Autoritat Portuària de Barcelona allargués la concessió a MB92 30 anys més, fins al 2040, i això ha animat les inversions. Ara disposa de 76.000 metres quadrats a terra i 42.000 a l’aigua. Però la companyia té en marxa una gran inversió, cofinançada pel Port i la mateixa empresa, almenys en l’obra civil, que va sortir a licitació per 36,2 milions d’euros. És un shiplift, un macroascensor de 25.000 metres quadrats i una capacitat per elevar vaixells de 4.000 tones.

Però no és l’única inversió. De bracet del soci turc, la companyia està treballant en una joint venture per posar en marxa un dic sec a França, a prop de Marsella.