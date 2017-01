El negoci de penjar un missatge patrocinat a les xarxes socials

Poc després d'haver rebut un sofisticat rellotge nou de TAG Heuer, el futbolista Cristiano Ronaldo va penjar una foto seva amb el canell ben enlairat al seu compte d’Instagram. Obedientment, el futbolista va agrair a la companyia el seu “amable regal” i tot seguit va signar el seu missatge amb l’eslògan de l’empresa: #dontcrackunderpressure.

Aquesta és l’última frontera d’una indústria que està creixent molt ràpidament. Des del gener, més de 200.000 posts d’Instagram, la xarxa social per compartir fotografies, s’han etiquetat mensualment amb les etiquetes #ad (anunci), #sp o #sponsored (patrocinat), d’acord amb Captiv8, una plataforma d’anàlisi que posa en contacte les marques amb els anomenats influencers [influenciadors] de les xarxes socials. Contractar un d’aquests influencerspermet a les companyies arribar a una gran xarxa de potencials clients: Cristiano Ronaldo té 240 milions de seguidors entre Facebook, Instagram i Twitter.

Les xarxes socials ofereixen a les marques la millor oportunitat per arribar als millennials, que ja no consumeixen mitjans de comunicació com s’ha fet tradicionalment. Snapchat, una altra aplicació per compartir fotografies, arriba cada dia a un 40% de tots els joves nord-americans d’entre 18 i 34 anys. I encara més, aquestes plataformes poden fer que els consumidors tinguin la sensació que han obtingut un accés sense precedents a les vides dels rics i famosos. Això permet als patrocinadors interactuar amb les audiències a les quals els interessa arribar, i poden fer-ho d’una manera que els anuncis tradicionals no poden igualar. És per això que la demanda dels responsables de màrqueting per utilitzar aquests canals no ha parat de créixer i, en conseqüència, les xarxes socials s’han convertit en un terreny molt lucratiu per a les persones que tenen molts seguidors.

Captiv8 assegura que algú que tingui entre 3 i 7 milions de seguidors pot cobrar, de mitjana, 187.500 dòlars [178.000 euros al canvi actual] per un post a YouTube, 93.750 dòlars per un a Facebook i 75.000 dòlars per un missatge a Instagram o Snapchat. Una bona feina, si és que pots aconseguir-la.