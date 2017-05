El patró tecnològic que ja hi era dècades abans que Amazon

La crisi de l'Ametic, la patronal espanyola d’empreses de tecnologia, s’ha tancat amb la deserció de les operadores de telecomunicacions i els seus subministradors d’equipaments, però també amb l’ascens a la presidència de l’entitat de l’empresari catalàPedro Mier Albert. L’electrònica li ve de família a aquest enginyer de telecomunicacions nascut a Figueres l’any 1952: el seu pare, Pedro Mier Allende, va fundar aquell mateix any a Barcelona una de les empreses històriques del sector: Electro Mecánica Mier Allende, proveïdora de materials per a instal·lacions d’antenes de TV i, més endavant, comercialitzadora d’antenes actives per a ràdios de cotxe. Mentrestant, Mier fill compaginava “al 50 per cent” el treball a l’empresa familiar amb la docència sobre antenes, microones i radar a la UPC i l’estudi d’un MBA a Esade.

El gran salt endavant de Mier Allende va tenir lloc l’any 1982 amb el contracte per proveir equipaments de radiofreqüència a la xarxa de repetidors de RTVE. Mier Albert va assumir la direcció de l’empresa el 1987, coincidint amb el canvi de denominació social pel de Mier Comunicaciones i amb un altre contracte emblemàtic: el de l’Agència Espacial Europea, per subministrar-li equipament electrònic que aniria embarcat en els seus satèl·lits. El 2014, Mier Comunicaciones es va fusionar amb la madrilenya Rymsa RF per formar el grup Tryo Aerospace, amb seu a la Garriga i presidit per Mier Albert. Tryo, que també treballa per a Airbus, Lockheed Martin, Boeing o Hispasat, presumeix de tenir més de 4.000 equipaments en òrbita.

No són les úniques empreses internacionals amb què Mier té relació com a proveïdor: l’empresari és també conseller de Premo, un fabricant de components per a l’automoció que produeix les bobines que hi ha dins la clau que obre a distància la porta de la majoria dels cotxes del mercat, i les que fan servir els robots d’Amazon per orientar-se dins dels magatzems del gegant del comerç electrònic. Aquest executiu també participa en el fons de capital risc Future Plus, que inverteix en empreses incipients del sector TIC, i forma part de la xarxa internacional Space Angels de business angels per a companyies del sector aeroespacial.

A més de l’electrònica, Mier Albert també sembla portar a la sang l’associacionisme empresarial: el seu pare va participar el 1973 en la fundació d’Aniel, la primera patronal espanyola de la indústria electrònica i precedent de l’actual Ametic, que ell presideix des de fa un parell de mesos després d’haver sigut membre de la junta directiva anterior i d’haver presidit el consell de l’entitat a Catalunya. Igualment ha format part de la junta de la patronal catalana Foment del Treball i va fundar i presidir ProEspacio, l’associació espanyola d’empreses de l’espai.

En la seva nova posició com a president de l’Ametic, Mier Albert vol girar full a la marxa de les operadores, que fins i tot considera lògica, ja que Espanya era un dels pocs estats europeus on una mateixa patronal intentava representar les empreses de telecomunicacions i els fabricants d’electrònica, un fet que donava lloc a conflictes interns, com el que es va produir amb la gestió del dividend digital durant el mandat de José Manuel Soria al ministeri d’Indústria, en què les operadores i les xarxes de TDT van disputar-se l’espectre radioelèctric.

Entre els 240 membres que continuen a l’Ametic, que representen al voltant de 4.000 empreses del sector, hi ha els grans noms nord-americans d’internet, amb els quals Mier Albert propugna aliar-se per modular la seva influència aquí i que no siguem només consumidors dels seus serveis sinó també actors dins la seva cadena de valor. Però l’empresari, fidel al seu origen, no amaga l’orgull quan explica que “totes” les empreses industrials locals del sector -companyies amb més de 1.000 empleats i que exporten un 70% de la producció, com els grups Mondragon, Ormazabal/Ikusi, Premo, Televés, GMV o Tecnocom- estan associades a l’entitat.

Mier també té clar que l’Ametic ha de ser un agent actiu en la transformació digital de la societat espanyola dins de l’entorn europeu, i presumeix que l’actual govern Rajoy té una secretaria d’estat d’Agenda Digital perquè l’Ametic ho va proposar. L’associació exerceix d’interlocutor preferent amb el govern espanyol, però hi ha un detall significatiu: una de les primeres decisions de Pedro Mier quan va assumir la presidència de l’Ametic va ser renovar les targetes de visita: on abans només hi havia el domicili de la seu de Madrid, ara hi ha també el de la delegació de Barcelona... I al dors, les mateixes dades de contacte, però en anglès.