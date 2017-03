Els passatgers d’avió avorrits també són negoci

Les revistes plenes d’anuncis i les pel·lícules en bucle dels avions ja no són suficients per entretenir uns passatgers cada vegada més connectats. Quan Apple va estrenar l’iPhone el 2008 i l’iPad dos anys després, va crear també el millor aliat per a les llargues hores de vol. Ara l’avorriment que comença quan un avió s’enlaira també té model de negoci. Immfly és una empresa amb seu a l’Hospitalet de Llobregat que es dedica a crear els sistemes d’entreteniment al núvol per a aerolínies com Iberia Express o Volotea (la nova aposta de curt radi dels creadors de Vueling). La seva plataforma ofereix un catàleg de contingut audiovisual en streaming però també permet als viatgers accedir a premsa digital, revistes o guies de viatge mentre creuen els núvols.

No obstant això, encara que s’hi accedeixi a través del navegador, Immfly no és un servei d’internet, sinó una intranet que utilitza la tecnologia 3G per descarregar els continguts. La pota comercial també apareix en forma de botigues de comerç electrònic. “Els vols són un moment de compra molt bo i les aerolínies l’han de monetitzar millor”, explica el cofundador i conseller delegat de la companyia, Jimmy Martínez von Korff. Els continguts del sistema es trien a la carta i els preus dels serveis depenen de la companyia. Per exemple, Immfly també ofereix una plataforma amb cursos d’idiomes de 25 minuts en funció de la destinació del vol o un servei perquè els passatgers puguin connectar amb persones del mateix vol amb qui poder compartir taxi.

Com en tots els negocis de l’era digital, el rastre de dades que els passatgers deixin a la plataforma també es convertirà en un valor perquè les aerolínies puguin conèixer millor els seus clients. Immfly va néixer el 2013 i ja ofereix aquests serveis en més de 70 avions a través de quatre aerolínies europees, tot i que espera captar-ne d’intercontinentals de cara al 2017. Segons l’emprenedor, posar més atenció en l’entreteniment pot ser una manera per a les aerolínies low cost de treure’s l’etiqueta de baixa qualitat. Però l’empresa també veu moltes oportunitats en les rutes de llarg radi i, de moment, ja treballa amb la companyia francesa XL Airlines en aquest tipus de vols. “És una indústria molt mimètica, quan els líders comencen a treballar en una direcció tots acaben caient”, explica Martínez. Immfly va aconseguir triplicar la seva facturació el 2016 i va tancar l’any amb uns ingressos d’1,5 milions d’euros. Actualment l’empresa dona feina a un equip de 35 persones.

La següent víctima d’aquesta tendència podrien ser les pantalles que incorporen els avions darrere els seients. American Airlines ja ha avisat que la següent flota de Boeing 737S que ha encarregat no en tindrà, perquè el 90% dels seus passatgers embarquen amb els seus propis dispositius. “Són aparells molt pesants i no compensa la despesa que impliquen en combustible”, raona l’emprenedor. A canvi, els viatgers podran descarregar continguts gratuïtament a través d’una plataforma de streaming.

Per aquesta mateixa raó, un dels riscos per al negoci d’Immfly és que les companyies comencin a desenvolupar els seus propis sistemes de continguts al núvol. “Tenim la sort que és un sector que li agrada molt externalitzar i nosaltres ja coneixem el negoci”, explica Martínez. A més, Immfly també vol que la seva plataforma es converteixi en l’eina de comunicació entre la cabina i el viatger. L’empresari pronostica que el 2023 el 80% dels avions disposaran d’aquest tipus de serveis a bord, encara que actualment menys del 5% té algun servei semblant.