Una nova arma contra terroristes, ‘hooligans’ i assetjadors

Realitat i ciència-ficció cada cop s’apropen més i, en la nova era digital, les imatges en què s’atrapa el dolent gràcies a unes lents de reconeixement facial ja no són un recurs exclusiu de Missió impossible 4. Herta és una empresa barcelonina que ha desenvolupat un software amb aquest propòsit: detectar a temps real persones d’una llista negra, aplicant tecnologia de reconeixement facial a les càmeres de seguretat. El projecte va néixer el 2010 arran d’una tesi doctoral. El conseller delegat de l’empresa, Javier Rodríguez, treballava en una companyia especialitzada en biometria, és a dir, l’estudi dels trets personals que defineixen un individu, i va acabar la seva tesi doctoral en reconeixement de persones a través de la veu.

Nou anys després, es va decidir a emprendre amb el catedràtic de la UPC i director de la seva tesi, Javier Hernando, i fundar Herta. En els seus inicis, la companyia també es va dedicar a reconèixer persones a través de l’iris i la veu, però aviat es van adonar que el mercat demanava reconeixement facial. “De fet, el 90% de projectes que ens entraven ja eren en aquest segment”, explica el conseller delegat.

El punt d’inflexió, però, els va arribar amb el canvi de tecnologia, ja que l’empresa va apostar per treballar amb targetes gràfiques GPU -les que s’utilitzen, per exemple, per crear videojocs amb alta resolució-. “Ens va permetre augmentar la velocitat i ser capaços de processar cent cares alhora per detectar una sola persona. Ara per ara tenim la tecnologia de reconeixement facial més ràpida del món”, explica Rodríguez. El seu sistema permet detectar una persona concreta encara que s’hagi canviat els cabells o dugui les ulleres posades, sempre que hi hagi un mínim de visibilitat i se li reconeguin els ulls.

Un dels seus últims projectes ha sigut enfortir la seguretat de l’Estadi Centenario de Montevideo, a l’Uruguai. El país té un greu problema amb la violència als camps de futbol i l’empresa catalana ha iniciat un projecte pioner per instal·lar-hi fins a 36 càmeres amb tecnologia de reconeixement facial. Així es podrà detectar si alguna de les 100 persones que estan vetades a l’estadi aconsegueixen entrar-hi. “El primer dia que ho vam posar en funcionament ja vam ser capaços de detenir un d’aquests individus”, explica Rodríguez. De fet, el derbi entre el Peñarol i el Nacional, el clàssic uruguaià, es va endarrerir un mes fins que la tecnologia d’Herta va estar instal·lada al camp. Un altre dels esdeveniments que gestiona Herta és la seguretat durant la gala dels Globus d’Or, on va aconseguir detectar assetjadors de celebrities.

Els clients estrella d’aquesta tecnologia, però, són els governs i les policies d’arreu del món. “Són els que tenen més necessitat per adoptar-la, sobretot en un moment amb molta preocupació per temes de terrorisme”, assegura Rodríguez. La companyia ha tancat la majoria de contractes -el seu model de negoci es basa a vendre les llicències de software- a la regió de l’Àsia Pacífic i l’Amèrica del Sud. “Tradicionalment a Europa sempre s’ha donat més pes a la privacitat que a la seguretat, però és una tendència que està canviant”. A Catalunya, Herta compta amb clients com el Casino de Barcelona, a qui ajuda a controlar les persones que hi tenen l’accés prohibit.

La companyia no només aplica aquesta tecnologia a la seguretat civil. Cada vegada més negocis veuen en les cares dels seus clients una via per maximitzar els beneficis. Herta aplica el reconeixement facial al màrqueting d’empreses del món del retail que vulguin conèixer els patrons de conducta dels clients. Les càmeres permeten analitzar el gènere, l’edat i fins i tot les emocions d’una persona que es passeja per una botiga i, per exemple, ensenyar-los una determinada publicitat a través de planells intel·ligents. Rodríguez prefereix no donar xifres sobre la facturació, però assegura que Herta ha ingressat en el primer trimestre del 2017 tant com en tot l’any 2016. La companyia té una plantilla d’unes 25 persones i oficines a Barcelona, Madrid, Londres i Los Angeles.